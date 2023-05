Tantillo: “L’Anci non si è espressa sul governo regionale”

La precisazione del vice presidente dell'associazione

1' DI LETTURA

PALERMO – “Spiace leggere di dichiarazioni attribuite ad Anci relative ai rapporti fra l’Associazione dei Comuni e il governo Regionale. Gli organi di governo di Anci Sicilia non si sono mai infatti riuniti per discutere tali rapporti, né, tanto meno, hanno espresso giudizi sul governo regionale. Ne è conferma il fatto che proprio il rapporto con il governo della Regione sarà al centro di un incontro del direttivo regionale fissato per il prossimo 18 maggio”. Lo dice il vice presidente dell’Anci Sicilia Giulio Tantillo.

Tantillo aggiunge: “Qualsiasi dichiarazione, per quanto rilasciata da autorevoli esponenti di Anci Sicilia, non può che essere stata fatta quindi a titolo del tutto personale in attesa che sia assunta una posizione comune che non potrà che essere di alto profilo istituzionale”.