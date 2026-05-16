Taormina Film Festival, premio alla carriera a Helen Mirren

La 72ª edizione presentata a Cannes

ROMA – Sarà Helen Mirren a ricevere il Premio alla Carriera della 72ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2026 e diretto da Tiziana Rocca.

La manifestazione è stata presentata oggi in conferenza stampa a Cannes. “Sarà un’edizione che celebrerà il grande cinema attraverso personalità straordinarie, visioni artistiche autorevoli e un dialogo sempre più aperto tra culture e generazioni”, ha detto Rocca.

La direttrice del festival ha annunciato anche la presenza di Anna Valle nel ruolo di madrina della manifestazione.

A presiedere la giuria sarà la regista premio Oscar Jane Campion. Ne faranno parte, tra gli altri, l’attrice Holly Hunter, la costumista Miyako Bellizzi, la casting director Francine Maisler, il regista Akinola Davies Jr., Sue Kroll di Amazon MGM Studios e l’attore e regista Pietro Castellitto.

Previsto inoltre un panel tutto al femminile con esponenti del cinema, della cultura e dello sport. “La 72ª edizione vuole essere un ponte tra il grande cinema d’autore e il pubblico, tra tradizione e nuove narrazioni”, ha aggiunto Rocca, sottolineando il ruolo del Taormina Film Festival come luogo di incontro e scoperta nel cuore del Mediterraneo.