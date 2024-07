Teatro Massimo di Palermo, Schifani: “Su Betta, Lagalla parla per sé”

Le parole del presidente della Regione

PALERMO – “Su Betta il sindaco parla per sé, con tutto il rispetto nei suoi confronti: non decide da solo”. Lo sottolinea il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’inaugurazione della fermata ferroviaria Palermo-De Gasperi.

Teatro Massimo, l’intervento di Schifani

“Il Teatro Massimo, che è una nostra eccellenza – continua Schifani – vede come partner strategici la Regione per il 30% degli interventi e il Ministero per il 50%: sono decisioni che vanno concertate, personalmente mi sarei astenuto da dichiarazioni del genere però ognuno è responsabile di ciò che dice”.

“Anch’io sono un sostenitore del motto ‘squadra che vince non si cambia’, però tutti sono bravi ma nessuno è insostituibile – precisa il presidente della Regione -. Sono rimasto stupito da queste dichiarazioni, ma sono convinto che con il senso di responsabilità che contraddistingue il sindaco, il ministro Sangiuliano – conclude – e il sottoscritto troveremo una soluzione”.