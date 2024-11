Teatro Massimo, Marco Betta votato all’unanimità come sovrintendente

La decisione del Consiglio d'indirizzo

PALERMO- Alla fine – la notizia è stata anticipata da LiveSicilia.it -. è arrivata la fumata bianca. Marco Betta, sovrintendente uscente del Teatro Massimo, è stato indicato all’unanimità dal Consiglio d’indirizzo del Teatro Massimo per il rinnovo della carica. Adesso, sarà il ministero a decidere per la nomina che appare scontata. La decisione è stata presa nel corso di una riunione mattutina che viene descritta come “serena”.

I componenti del Consiglio?

Chi sono i componenti del Consiglio? Oltre al sindaco Roberto Lagalla, che lo presiede per statuto, ci sono l’avvocato Federico Ferina in quota comune di Palermo, l’imprenditrice Marcella Cannariato espressa dalla Regione, il professore Daniele Anselmo voluto dal ministero ai Beni culturali e il giornalista Gaspare Borsellino, indicato dal dicastero su proposta congiunta degli altri due soci.

Il comunicato

Qualche minuto dopo la pubblicazione del nostro articolo, ecco la conferma in un comunicato del Teatro Massimo.

“Si è riunito oggi il Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Massimo, presieduto dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla e composto dall’avvocato Federico Ferina, nominato dal Comune di Palermo; da Daniele Anselmo, avvocato e docente di Filosofia del diritto, nominato dal ministro dei Beni Culturali Alessandro Giuli; dal giornalista Gaspare Borsellino, scelto dal Comune e dalla Regione Siciliana; e dall’imprenditrice Marcella Cannariato nominata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani”.

“Il Consiglio di indirizzo – si legge – ha affrontato i punti all’ordine del giorno, ha esaminato i curricula presentati e ha votato all’unanimità la nomina del maestro Marco Betta come sovrintendente, da proporre al Ministro dei Beni Culturali, confermando l’apprezzamento per l’attività svolta nel suo precedente mandato”.

L’altra candidatura

Nelle ultime ore – secondo indiscrezioni -si era palesata con forza la candidatura di Ester Bonafede, figura con un ampio curriculum politico e amministrativo, sostenuta dalla Lega. Ma il Consiglio ha optato per Betta.