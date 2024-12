Tecnomat assume in tutta Italia: addetti alla logistica anche in Sicilia

L'azienda ricerca personale con diploma ed esperienza anche minima

Tecnomat, una delle aziende italiane specializzate nella vendita di prodotti tecnici per l’edilizia, l’utensileria, la falegnameria, l’elettricità, l’idraulica e l’arredo bagno assume personale in tutta Italia comprese le isole.

Tecnomat assume addetti alla logistica, le selezioni sono aperte in Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia e Sardegna.

Requisiti per la candidatura

Per l‘assunzione da Tecnomat come addetti alla logistica è richiesto il diploma di scuola superiore e l’esperienza, anche breve, nel settore logistico. Sono richieste competenze organizzative, capacità di lavorare in team e disponibilità a lavorare su turni.

Tecnomat assume con contratto determinato e offre una continua formazione per i dipendenti in un ambiente dinamico e stimolante.

Mansioni per addetto alla logistica

Il ruolo dell’addetto alla logistica in Tecnomat richiede un profilo dinamico e versatile. Oltre a gestire le operazioni di magazzino, la risorsa ideale possiede ottime capacità organizzative, attenzione ai dettagli e un approccio proattivo alla risoluzione dei problemi.

Come candidarsi

Per la candidatura in Tecnomat è possibile visitare la sezione posizione aperte sul sito e selezionare l’annuncio di lavoro per addetti alla logistica. Le selezioni possono essere organizzate tramite video intervista in differita o colloquio in presenza.

Sul sito sono aperte anche altre posizioni di lavoro presso Tecnomat a cui è possibile candidarsi.

