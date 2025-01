Tennis, Gabriele Piraino del Ct Palermo vince l’ITF di Antalya

Terzo titolo del circuito per il tennista palermitano

Al primo torneo del 2025 Gabriele Piraino, 21enne atleta mancino del team di Serie A1 di tennis del Ct Palermo, conquista con pieno merito la prova ITF da 15.000 dollari di Antalya sulla terra rossa. Piraino rimarrà in Turchia altre due settimane per altrettanti appuntamenti, questa volta da 25.000 dollari di montepremi.

L’allievo di coach Paolo Cannova, quinta testa di serie del seeding e numero 478 al mondo, in finale ha avuto ragione (6-4 6-3) dell’elvetico diciannovenne Killian Feldbaush, ottava testa di serie. Da segnalare che Piraino non ha concesso neppure un set nelle cinque partite disputate.

Il percorso era cominciato con il successo sul finlandese Eero Vasa. Poi sono arrivate le vittorie a spese dell’egiziano Amr Elsayed, del messicano Rodrigo Pacheco Mendez, seconda testa di serie, e in semifinale, sul bosniaco ex top 100 ATP, Mirza Basic. Contro quest’ultimo Piraino ha annullato una palla set nel primo parziale vinto poi 7-5.

In Turchia arriva così il 3° titolo in ambito ITF dopo quelli giunti nel 2024 a Santa Margherita di Pula e a Bologna. Queste le sue parole subito dopo aver alzato le braccia al cielo in quel di Antalya. “Settimana molto buona – racconta Piraino – ho vinto sempre in due set ma alcune partite potevano anche andare al terzo. Sono stato però bravo a gestire bene i momenti difficili quando si sono presentati, in particolare contro Basic in semifinale, e a farli girare a mio favore”.

“Onestamente non mi aspettavo che il primo appuntamento del nuovo anno potesse andare così bene. Anche se in cuor mio ci speravo. Qui ad Antalya ho dato una bella prova di forza, ma servirà maggiore continuità e costanza nei risultati rispetto al passato. Certamente questa vittoria – conclude il mancino palermitano – mi fornisce molta carica e fiducia anche in vista dei prossimi due tornei con montepremi più alti”.