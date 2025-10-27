Tennis: ancora una delusione per le squadre del Ct Palermo in Serie A1

Solo atleti siciliani in questa giornata per le squadre del circolo palermitano

Due sconfitte per le compagini del Ct Palermo impegnate oggi nella quarta giornata della fase a gironi della Serie A1 di tennis. Va però detto che i capitani di entrambe le compagini hanno schierato soltanto atleti siciliani, senza ausilio di tennisti e tenniste straniere.

Nel caso del team femminile era assente anche Giorgia Pedone impegnata nella finale del 30.000 dollari ITF di Pula, andata appannaggio della lombarda Lisa Pigato.

A due giornate dal termine della fase a gironi, tutto ancora in ballo per quelli che sono gli obiettivi delle due squadre: l’approdo alle semifinali per la formazione femminile, finalista nel 2023 e nel 2024, e la permanenza diretta per Piraino e compagni il che significherebbe chiudere il girone al secondo posto.

Il Ct Palermo maschile perde in casa contro il Tc Crema

Nel confronto andato in scena in viale del Fante, sotto un sole estivo e con tanta gente presente, i lombardi del Tc Crema hanno vinto per 4-2. Prosegue nella sua striscia di imbattibilità il licatese Luca Potenza, otto vittorie su otto tra singolari e doppi. Il neo acquisto ha sconfitto in due set Samuel Vincent Ruggeri best ranking 252 lo scorso anno.

“Non era semplice batterlo e per questo motivo sono molto felice – ha raccontato a fine match Potenza –. Questa settimana non ho giocato bene in Sardegna e portare a casa questo confronto non era per nulla scontato. Peccato non sia servito a muovere la classifica ma sono certo che riusciremo a centrare l’obiettivo. Sono altresì felice di vestire questa maglia e di giocare davanti a tanta gente che conosco e condividere questa esperienza con compagni, capitani e dirigenti”.

Subito dopo sono scesi in campo Gabriele Piraino e il fortissimo croato 21enne Luka Mikrut, 160 al mondo, vincitore in stagione di due tornei challenger e finalista in quello di Valencia. Dopo una battaglia avvincente di 3 ore e 20 minuti, a trionfare è stato Mikrut per 7-6 4-6 7-5. Un vero peccato perchè il mancino classe 2003, autore comunque di una bellissima prestazione, era avanti 5-2 nel terzo parziale.

Sul campo n.2, sconfitti in due set Riccardo Surano, per mano del più esperto mancino Leonardo Cattaneo, e Francesco Mineo, ad opera del friulano Riccardo Bonadio che due anni fa è stato 162 del ranking. Nei doppi, benissimo Potenza e Surano vittoriosi su Bonadio e Arnaboldi, mentre Mineo e Piraino sono stati battuti da Ruggeri e Cattaneo.

Nell’altra gara del girone, Match Ball Country Club Firenze – Park Tc Genova finisce 5-1. La classifica vede i toscani a 12 punti, Tc Crema a 7, Ct Palermo a 4 e Park Tc Genova a 0. Domenica 2 novembre trasferta in Liguria per gli uomini guidati da Davide Cocco e Luigi Brancato.

Ct Palermo, ko per le ragazze a Verona

Era davvero molto dura strappare punti in quel di Verona sulla terra indoor per la compagine femminile capitanata da Alessandro Chimirri e Davide Freni che subisce la prima sconfitta stagionale al cospetto delle campionesse in carica che presentavano la formazione al completo. Due invece le assenze in casa Ct Palermo, oltre alla giocatrice straniera, era indisponibile, come detto in precedenza, anche Giorgia Pedone.

Nel match tra le numero 1 dei due team, non è bastata una prestazione tutta cuore e grinta ad Anastasia Abbagnato per superare la resistenza della beniamina di casa Aurora Zantedeschi, n. 320 al mondo, che si è imposta in poco meno di 2 ore e 30 minuti per 3-6 6-3 7-6 (6) dopo aver annullato alla 21enne palermitana una palla match nel tie break del 3° set.

Poco potevano fare la 17enne Alessandra Fiorillo e Virginia Ferrara battute in due set dall’umbra 26enne Angelica Raggi, 651 WTA, e dalla forte spagnola Eva Guerrero Alvarez, al gradino 303 del ranking. Nel doppio, successo in due set della collaudatissima Angelica Moratelli e Zantedeschi su Abbagnato – Fiorillo.

Nell’altra gara del girone, Tennis Beinasco ha battuto in casa 3-1 il Tc Prato. Classifica dopo questa giornata: AT Verona 7, Ct Palermo 5, Tc Prato e Tennis Beinasco 4. Domenica 2 novembre, Ct Palermo – Tennis Beinasco per la quinta giornata.

Ct Palermo: i risultati del weekend

Quarta giornata Serie A1 maschile – Ct Palermo–Tc Crema 2-4

Luka Mikrut b. Gabriele Piraino b. 7-6 4-6 7-5

Luca Potenza Samuel Vincent Ruggeri 6-4 6-4

Leonardo Cattaneo b. Riccardo Surano 6-1 6-1

Riccardo Bonadio b. Francesco Mineo 6-2 6-2

Luca Potenza – Riccardo Surano b. Andrea Arnaboldi – Riccardo Bonadio 2-6 6-4 14-12

Samuel Vincent Ruggeri – Leonardo Cattaneo b. Gabriele Piraino – Francesco Mineo 6-2 6-3

Quarta giornata Serie A1 femminile – AT Verona–Ct Palermo 4-0

Aurora Zantedeschi b. Anastasia Abbagnato 3-6 6-3 7-6

Angelica Raggi b. Alessandra Fiorillo 6-1 6-0

Eva Guerrero Alvarez b. Virginia Ferrara 6-1 6-0

Aurora Zantedeschi Angelica Moratelli b. Anastasia Abbagnato – Alessandra Fiorillo 6-0 6-1