Tenta di rubare elettrodomestici in un ristorante: arrestato pregiudicato

VITTORIA (RG) – Ha tentato di rubare elettrodomestici, arnesi da bricolage e masserizie varie da un ristorante di Vittoria, ma è stato tratto in arresto nella mattinata di lunedì dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Vittoria.

L’uomo, un vittoriese con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso dal titolare del locale intento a trafugare l’ennesimo elettrodomestico, nello specifico un televisore, ed ha tentato maldestramente di darsi alla fuga.

Il proprietario, vedendo transitare una volante della Polizia di Stato, ha immediatamente dato l’allarme e il fuggitivo è stato subito bloccato dagli agenti, con l’ausilio di una guardia particolare giurata frattanto giunta sul posto.

Gli agenti hanno avuto modo di appurare altresì che il malvivente aveva già messo da parte quanto trafugato, pronto per essere caricato in un’auto e portato via; refurtiva, che veniva prontamente restituita al legittimo proprietario.

Stante quanto accertato, C.V. , classe 1998 è stato condotto presso gli uffici del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza e tratto in arresto in flagranza per il reato di tentato furto aggravato.

Espletate le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Autorità Giudiziaria.

Continua senza sosta l’attività della Polizia di Stato finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati predatori in questo centro, supportata dalla presenza di pattuglie sul territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini.