Termovalorizzatori, il plauso di Saverio Romano (Nm): “Traguardo storico”

Il leader centrista stima come positiva "l'ostinata volontà di Schifani" sul tema

PALERMO – Arriva il plauso di Noi Moderati al piano termovalorizzatori del presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Saverio Romano, leader isolano della formazione centrista, ha accolto con un “benissimo” il progetto del governatore sul versante rifiuti.

“Una sacrosanta battaglia di civiltà ambientale”

“Il presidente – dichiara – sta portando avanti con intransigenza e coerenza una sacrosanta battaglia politica e di civiltà ambientale, recuperando un ritardo gravissimo che ha penalizzato la Sicilia. Noi Moderati al suo fianco”

“Il mio plauso a Renato Schifani per la sua ostinata volontà nella realizzazione dei termovalorizzatori, strumento indispensabile nella gestione dei rifiuti. L’Isola ha pagato il prezzo, in questo settore, della demagogia e della disinformazione” ha sottolineato Romano.

“Traguardo storico”

L’esponente di Noi Moderati parla inoltre di “un traguardo politico storico, perché consente di superare l’indecorosa e anacronistica stagione delle discariche, confinandola in un’emergenza che è diventata strutturale. Il blocco delle procedure per la realizzazione dei termovalorizzatori”.

Romano ripercorre la storia di un progetto rimasto per lungo tempo fermo al palo. “Sono trascorsi 23 anni dal blocco delle procedure per la realizzazione dei termovalorizzatori, che ha causato il disastro ambientale visibile a tutti. La migliore risposta – dice – è quella del ciclo integrato: differenziata, trasferimento, compostaggio e, infine, l’incenerimento o la gassificazione”.

Il ruolo del governo Prodi

E ricorda ancora come “nel 2006, il premier Romano Prodi, con ministro Alfonso Pecoraro Scanio, tolse il Cip6 dagli impianti di termovalorizzazione non ancora costruiti perché non li riteneva fonti assimilabili alle rinnovabili: fu l’origine di tutti i mali della Sicilia in tema di rifiuti“.

“Oggi con Schifani – conclude Romano – finalmente si imbocca una strada di buon senso e di civiltà. Chapeau. Noi Moderati lo sosterrà convintamente”.