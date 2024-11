Sicilia, il piano rifiuti: termovalorizzatori sì o no? I RISULTATI

Come avete risposto al nostro quesito

PALERMO – I lettori di Livesicilia dicono sì ai termovalorizzatori. Una vittoria schiacciante in cui il 92, 90% dei partecipanti al sondaggio ha espresso parere favorevole a questa soluzione nell’Isola nella gestione dei rifiuti. Solo il 7,10% si è dichiarato contrario. Qui il quesito che abbiamo sottoposto ai nostri lettori.

Il 21 novembre scorso la giunta regionale ha valutato positivamente l’aggiornamento del Piano di gestione in Sicilia. Contestualmente, il presidente Renato Schifani, nella qualità di commissario straordinario per l’emergenza rifiuti ha firmato l’ordinanza che adotta il Piano. “Per la realizzazione dei termovalorizzatori – ha dichiarato subito dopo Schifani – occorreva che la Sicilia fosse quantomeno dotata di un piano dei rifiuti, cosa che non aveva. Ora, dopo un lungo iter e tanta attività lo abbiamo adottato. Adesso si passa alla fase concreta: progettazione, realizzazione, gestione e chiusura delle discariche”.