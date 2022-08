Terrasini, al via Macaria il primo festival della pasta in Italia

Ad aprire la kermesse sarà la cantante Dolcenera

TERRASINI (PA) – Al via da domani Macaria, il primo festival dedicato alla cultura della pasta in Italia, dove dall’1 al 4 settembre, a Terrasini, chef d’eccellenza, produttori, food influencers e addetti del settore racconteranno tra laboratori, cooking show e talk vari i segreti di uno dei simboli per antonomasia del nostro paese nel mondo.

Un lungo weekend che avrà per cornice il lungomare Peppino Impastato e Palazzo d’Aumale, Museo Regionale di Storia Naturale e Mostra permanente del Carretto Siciliano, dove verranno organizzate alcune delle principali attività della manifestazione. L’evento organizzato da SevenApp srl e Coplus, vedrà nel corso delle quattro giornate la partecipazione degli chef Gianvito Gaglio, Benedetto Buccheri, Francesco Piparo e Gaetano Verde e dei food influencers Le Cesarine, Ottavia Franchina, (@mollicatturrata) e In Piatto che, a partire dalle 19.00 a Palazzo D’Aumale, con le loro ricette allieteranno i palati dei presenti tra cooking show (tutti già sold out) e laboratori.

Con un ticket di 5€, acquistabile in loco, presso gli stand sul lungomare sarà possibile degustare una delle cinque tipologie di pasta proposte: dalle mezze maniche rigate con spada e melanzane di Blu Ocean, ai paccheri allo Scarpariello, con pomodorini gialli e rossi, mantecati con pecorino grattugiato e un’emulsione di basilico fresco di Friend’s Bar, alle busiate con pesto alla trapanese e alalunga di Trazzera, al pacchero cacio e pepe con tartare di scottona di 49 ganci, alla pasta di Casa Giglio.

Gli chef cucineranno la pasta fornita dallo sponsor Pasta Bia, alla quale abbineranno i vini di Feudo Arancio e gli oli di Olio Barbera, sponsor dell’evento insieme a Diesse, Birrificio Bruno Ribadi, TI-MI-LI, Vivai Delia. Durante tutta la durata della manifestazione sarà possibile votare la miglior ricetta di Macaria che sarà premiata domenica 4.

Ad arricchire le serate della kermesse, la musica di Radio Time che sarà in diretta a partire dalle 20.00 con dj set e a rendere ancora più magica l’atmosfera serale di Macaria saranno i concerti live. Ad aprire la serata di giorno 1 settembre alle 21.30 sarà il concerto gratuito di Dolcenera all’Anfiteatro Villa a Mare, sempre sul lungomare di Terrasini. Giorno 2 invece lo spettacolo itinerante dei Kimolia Band mentre il 3 sarà la volta di Mario Venuti, in concerto sempre all’Anfiteatro Villa a Mare (evento collaterale al festival, progetto di Jonathan Livingston o.d.v. e Fondazione TIM per FTIM Ecotourism Music Live; per info e biglietti https://timecotourismusiclive.it/events/mario-venuti/).

L’evento Macaria è finanziato da: Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea, Sicilia Sea Food. Media Partner dell’evento é Cronache di Gusto.

Di seguito il programma degli appuntamenti al Villaggio enogastronomico e a Palazzo D’Aumale, consultabile anche nel sito ( https://www.macariafestival.it) e nei canali social delle pagine ufficiali.

Ore 18:30: Laboratorio per grandi e piccini: “Come si fa la pasta?” a cura di Euroform

Ore 19:00: Apertura villaggio enogastronomico

Ore 20:00-22:00: Diretta Radio Time

Ore 18:30: Laboratorio per grandi e piccini: “Come si fa la pasta?” A cura di Euroform

Ore 19:00: Apertura villaggio enogastronomico

Ore 20:00-22:30: Diretta Radio Time

Ore 18:30: Laboratorio “Nutriamoci di mare con le alghe” a cura di ???????????? ????? ?? ????

Ore 19:00: Apertura villaggio enogastronomico

Ore 19.30 — Palazzo D’Aumale

Show Cooking con approfondimento e degustazione:

“PalamitArt, sapori e saperi antichi del pescato. Un’arte delle donne della pesca”.

Marineria di Castellammare del Golfo

Ore 20:30: Show cooking aperto con Vittorio e Gabriellina di @in.piatto

Gli show cooking e l’ingresso al villaggio sono gratuiti. Per mangiare, sarà possibile acquistare in loco un gettone di 5€ per ogni consumazione.

