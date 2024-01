Un tesoro ‘nascosto’ da 300 miliardi, la mappa dei capitali italiani all’estero

È il dato emerso da uno studio di Ener2Crowd.com

ROMA – Il tesoretto degli italiani? Una buona parte è all’estero per un totale di 300 miliardi di euro. È questo il dato emerso da uno studio di Ener2Crowd.com, piattaforma e app per gli investimenti green.

Capitali italiani all’estero, la mappa

Di questi, 180 miliardi di euro sono fermi nelle banche e 20 miliardi sono stati utilizzati per l’acquisto di immobili oltre confine: sono la parte più visibile dei fondi “offshore” degli italiani, che equivalgono a 1,5 volte la spesa sanitaria nazionale, a 4 volte i fondi pubblici destinati alla scuola e addirittura ad 8 volte la manovra del Governo Meloni.

Come viene utilizzato questo denaro? Secondo il Global Tax Evasion Report 2024, curato dall’EuTax Observatory – gruppo di ricerca della Paris School of Economics guidato dall’economista Gabriel Zucman – , circa 180 miliardi di euro sono stati depositati nelle banche. Soldi che in parte servono come liquidità disponibile sui conti correnti ma anche investiti in depositi amministrati destinati ad attività finanziarie sui mercati azionari ed obbligazionari o in fondi di investimento.

Secondo il Rapporto 2024, del denaro che gli italiani hanno nelle banche all’estero, il 45,5% è stato depositato in Svizzera (82,6 miliardi), il 33,8% in aree fiscali protette all’interno dell’Unione Europea (61,5 miliardi), il 14,6% in Asia (26,6 miliardi) ed il 6% nelle aree offshore delle Americhe (11 miliardi).

Poi ci sono anche 20 miliardi di euro che sono invece stati destinati all’acquisto di immobili, soprattutto in Costa Azzurra (8 miliardi) e nelle grandi capitali europee come Parigi (4 miliardi) e Londra (3 miliardi), oppure a Dubai (1 miliardo) e, in misura minore, in Sudamerica e in altri Paesi.

Soldi investiti anche in opere d’arte, oro, gioielli, diamanti e pietre preziose, ma anche auto di lusso, yacht e jet privati, vini pregiati e via dicendo. Il totale del valore dei capitali detenuti dagli italiani nei paradisi fiscali salirebbe quindi su livelli notevolmente più alti, pari almeno ad altri 100 miliardi di euro.