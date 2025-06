Torna la festa del Crocifisso a Ciminna: il Paese celebra gli emigrati

A Ciminna, paese in provincia di Palermo conosciuto per le sue forti tradizioni religiose, il SS. Crocifisso rappresenta da sempre un simbolo di devozione, identità e comunità. Ogni anno, la prima domenica di maggio, migliaia di fedeli partecipano con grande coinvolgimento alla festa in suo onore.

Quest’anno, tuttavia, ci sarà un’edizione speciale anche a luglio, pensata proprio per permettere ai numerosi emigrati ciminnesi di partecipare a un evento tanto sentito. In occasione del Giubileo della Speranza 2025, infatti, dal 4 al 6 luglio il paese si prepara a vivere tre giornate intense, all’insegna della festa, tra momenti di religione, musica, spettacoli e condivisione comunitaria.

Un programma ricco di eventi in occasione della Festa del Crocifisso a Ciminna

I festeggiamenti inizieranno venerdì 4 luglio con l’apertura della sagra dei prodotti tipici locali lungo Corso Umberto I: tra bancarelle, sapori locali e profumi siciliani, sarà possibile gustare le eccellenze del territorio. La serata è accompagnata dal giro dei tamburinai di Casteldaccia e dal gruppo musicale “i cugini della serenata”. A seguire, in piazza Mattarella si terrà lo spettacolo musicale Real Events e il cabaret eseguito dal rinomato comico Giovanni Cangialosi.

Sabato 5 luglio la festa entra nel vivo con una giornata ricca di momenti simbolici: nel pomeriggio il paese verrà animato dal giro della banda musicale “Giuseppe Verdi” di Ciminna e con l’esibizione degli sbandieratori di Caccamo.

Successivamente ci sarà la Messa solenne celebrata dal parroco locale, con la presenza delle autorità civili e militari. La serata si concluderà con l’evento musicale degli Esteriore Brothers e con uno spettacolo pirotecnico.

Il momento più atteso arriverà domenica 6 luglio: la “Scinnuta” del SS. Crocifisso.

Dopo la Messa delle 11, ci sarà la rinomata “Scinnuta”, ovvero la discesa del simulacro, accompagnata dal rito del bacio da parte degli emigrati, un momento molto emozionante che coinvolge tutta la comunità. A seguire, nel pomeriggio, si svolgerà la tradizionale “Furriata ri Torci”, un corteo a cavallo che attraversa le principali strade del paese, fino a piazza San Giovanni. La festa si chiuderà con il concerto della banda ACAM Giuseppe Verdi di Ciminna con fuochi d’artificio a cura della ditta “Calamita”.

Celebrazioni per gli emigrati, tra eventi e tradizioni

Oltre al significato religioso, la festa del Crocifisso rappresenta per Ciminna un grande momento di socialità, accoglienza e orgoglio. Questa edizione estiva vuole dare spazio a chi non può partecipare a maggio, ma desidera comunque vivere la magia di un evento che unisce generazioni.

Per questo motivo, tutte le celebrazioni religiose saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook della Parrocchia Santa Maria Maddalena e su quella ufficiale della Festa del SS. Crocifisso di Ciminna.

L’evento è stato organizzato dalla Parrocchia di Ciminna, con il supporto dell’Amministrazione Comunale. Inoltre, fondamentale è stato il contributo delle forze dell’ordine, così come l’impegno di numerosi volontari e cittadini che, da sempre, si adoperano con dedizione per mantenere viva questa tradizione secolare.

Dal 4 al 6 luglio, Ciminna sarà un luogo di festa, di fede e di condivisione. Un’occasione speciale per ritrovare il senso di comunità, vivere momenti profondi e trasmettere le tradizioni alle nuove generazioni.

L’invito è aperto a tutti: residenti, emigrati, turisti e appassionati delle tradizioni siciliane. Partecipare alla Festa del SS. Crocifisso di luglio 2025 significa immergersi in un’atmosfera autentica, dove la religione si fonde con il folklore, la musica e l’accoglienza.

Per il programma completo della festa del SS. Crocifisso e per seguire le dirette e gli aggiornamenti, visita le pagine social della Parrocchia Santa Maria Maddalena e della Festa SS. Crocifisso Ciminna.