Torre del Greco, crolla una palazzina di tre piani: si temono vittime

Vigili del fuoco e cittadini stanno cercando di rimuovere le macerie

È crollata una palazzina di tre piani nel cuore del centro antico di Torre del Greco, comune della provincia di Napoli. I vigili del fuoco stanno già scavando tra le macerie e si temono vittime. Il cedimento è avvenuto intorno alle 11:30 in vico Pizza, traversa del centralissimo corso Umberto I.

In base alle prime informazioni, ci sarebbero persone coinvolte nel crollo. Una ragazza di 20 anni è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, che si trovano già sul posto con cinque squadre. Sono state attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie.

Diversi cittadini che stanno scavando a mani nude tra le pietre, al momento il bollettino del crollo parla di un solo ferito in condizioni non gravi. Ma si teme per la presenza di eventuali persone travolte dallo stabile.