Traffico autostradale, ultimo weekend di agosto da bollino rosso

L’ultimo fine settimana di agosto potrebbe essere uno tra i più complicati sul fronte del traffico stradale e autostradale. Gli automobilisti che tra venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 agosto faranno ritorno alle proprie case dalle località di vacanza saranno numerosi, ma ci sarà anche chi vedrà iniziare le proprie ferie in questo fine settimana.

Come sottolineato dal Piano esodo estivo 2023 della polizia di stato, per quanto riguarda il controesodo “l’analisi dei dati di traffico fa presumere una distribuzione dei rientri in tutti i fine settimana del mese di agosto e nel primo fine settimana del mese di settembre, con criticità da bollino rosso in particolare lungo la viabilità ordinaria”.

Ed è ‘Autostrade per l’Italia’ a segnalare che le situazioni più difficili sul fronte del traffico sono attese lungo le direttrici verso le grandi città, con le situazioni più critiche in particolare per sabato mattina per chi parte e sabato e domenica sia mattina sia pomeriggio per chi rientra.