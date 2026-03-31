 Tragedia sul lavoro a Enna, operaio morto
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Tragedia sul lavoro a Enna, operaio cade dal cestello e muore

operaio morto enna
Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso indagini dei carabinieri
L'EMERGENZA
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1 min di lettura

ENNA – Tragedia sul lavoro a Enna. Un operaio è morto dopo essere stato trasportato all’ospedale Umberto I, dove era stato ricoverato dopo essere rimasto ferito durante alcuni lavori all’interno di un campo di calcio privato a Enna bassa.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto da un cestello elevatore riportando gravi ferite. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso indagini dei carabinieri che lavorano assieme al nucleo ispettorato del lavoro e al servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

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