Trapani, chiusa la parentesi Aronica: sulla panchina granata ora Capuano

TRAPANI – Ezio Capuano è il nuovo allenatore del Trapani. Manca solo l’ufficialità, ma il tecnico campano è già arrivato nella città dei due mari per sostituire Totò Aronica sulla panchina granata. Si tratta del secondo cambio tecnico, dal momento che l’allenatore palermitano aveva già sostituito il mister della promozione in C Alfio Torrisi.

La scelta del presidente Valerio Antonini è arrivata dopo l’ultima sconfitta interna del Trapani con il Benevento per 2-1. Per Capuano, che recentemente ha lasciato la panchina del Foggia, si tratta di un ritorno a Trapani a distanza di 24 anni. Era la stagione 1999-2000 e in sella alla società granata c’era il gruppo Rosano.

