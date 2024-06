La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia

TRAPANI – Momenti di paura a Trapani nella centralissima via Fardella. Un’auto con a bordo quattro donne è salita sul marciapiedi sfondando la vetrina di un negozio.

Fortunatamente non risultano feriti.

Una delle passeggere, in via precauzionale, è stata accompagnata in ospedale perché in stato di gravidanza e si sottoporrà ad alcuni accertamenti.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia.