Trapani, sospeso il servizio di raccolta rifiuti: c’è il rischio emergenza

La società: "Lavoriamo per superare le criticità"

TRAPANI – Rischio emergenza rifiuti a Trapani per la sospensione del conferimento alla Trapani Servizi.

L’impianto, che era stato riaperto da 40 giorni, ieri è stato fermato per problemi legati all’accumulo dei rifiuti secchi non trattati, che hanno superato i limiti consentiti. La sospensione momentanea è dovuta a ritardi per ottenere le autorizzazioni necessarie a trasferire i rifiuti e i materiali misti prodotti dal trattamento nell’impianto di Siculiana.

Il 20 agosto l’azienda aveva comunicato un rallentamento delle attività e Il 28 agosto la Trapani Servizi ha annunciato che dal 2 settembre avrebbe ridotto del 30% il conferimento, fino alla sospensione comunicata ieri. La questione è stata sollevata dal consigliere di opposizione dell’Mpa, Tore Fileccia.

La società: “Al lavoro per superare le criticità”

L’avv. Giulio Vulpitta, presidente della Trapani Servizi, partecipata del Comune, afferma: “Stiamo procedendo, con gli uffici comunali, con l’adozione delle strategie che permettano di superare le criticità non dipendenti da questa società, in modo da evitare disagi alla cittadinanza”