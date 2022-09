Trasporti, l’Asstra incontra De Luca e gli consegna un documento

Al centro dell'incontro la lotta alla crisi energetica

PALERMO – Lotta alla crisi energetica che fa lievitare i costi del trasporto, infrastrutture per migliorare tempi di percorrenza e i servizi ai viaggiatori e rilancio del Trasporto Pubblico Locale. Sono i temi principali di un documento di nove pagine con le proposte per il rilancio del settore redatto dall’Asstra Sicilia, l’associazione che riunisce le aziende pubbliche e quelle che operano in concessione nell’isola.

Il documento è stato consegnato al candidato presidente della Regione Cateno De Luca durante un incontro avvenuto nei locali dell’Università Lumsa. Al tavolo il presidente regionale Michele Cimino, Claudio Iozzi e Giuseppe Campagna. “La mia “ricetta” – ha detto De Luca – parte dalla necessità di rivedere l’intera impostazione del settore. Il trasporto pubblico locale va pensato nell’ambito di una strategia che preveda una serie di servizi complementari. Ciò che manca oggi è una visione strategica del trasporto. È necessario incentivare la fruizione del trasporto pubblico rendendo appetibile il servizio. Pensare agli stalli di stazionamento, ai collegamenti a pettine per le zone interne, ai punti di ristoro”.

“Lo strumento attraverso cui attuare tutto non può che essere l’accordo di programma da sottoscrivere con i comuni per le infrastrutture strategiche in modo da incidere direttamente sulla variante urbanistica. Scelte importanti che vanno prese assumendosi pienamente la responsabilità”, prosegue. Il documento dell’Asstra viene sottoposto a tutti i candidati presidente.