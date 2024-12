Tre Bicchieri 2025 con Giorgione a Palermo

La più grande degustazione di vini in Italia organizzata da Gambero Rosso arriva a Palermo: protagoniste alcune delle etichette premiate con i Tre Bicchieri dalla guida Vini d’Italia 2025, quest’anno in compagnia del mitico Giorgione!

Quando

16 dicembre 2024 ore 18:00 – 21:00

Dove

Sala Rooftop Palermo Cruise Terminal (ex Stazione Marittima) Molo Vittorio Veneto SN, 90133 Palermo

Il programma della degustazione

Un walk around tasting in cui sarà possibile svolgere autonomamente il proprio percorso di degustazione, alla scoperta delle etichette presenti che hanno ricevuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d’Italia 2025 di Gambero Rosso. Vini che per qualità, raffinatezza ed eccezionalità rappresentano il meglio della produzione enologica dello Stivale, da scoprire e ricordare, con la Sicilia grande protagonista ma con la preziosa presenza, anche, di testimoni d’eccezione della produzione enoica del resto d’Italia.

La proposta food

Non mancheranno sfiziosi assaggi per accompagnare al meglio la serata, strizzando l’occhio alle feste in arrivo.

Giorgione si esprimerà attraverso i suoi celebri Sdigiunini, potendo contare sulle abili mani del maestro pizzaiolo Enzo Piedimonte e sui prodotti d’eccellenza di D’AGÓ eccelsi cibi, ma anche pasta, con un pacchero De Cecco che si veste a festa ad opera dello chef Gioacchino Gaglio.

Il Natale alle porte viene celebrato con Fiasconaro e i suoi memorabili panettoni, ma la dolcezza continua con il cioccolato Domori servito in abbinamento a due proposte di distillati, in versione twist on classic, selezionate da Compagnia dei Caraibi e realizzate dalla bartender Sonja Scrudato, in cui il ghiaccio Pbline fa sempre la differenza e i bicchieri Bormioli ne esaltano il contenuto.

Una serata che vuole celebrare l’eccellenza, in ogni sua forma. La vista panoramica sul mare di Palermo farà il resto.