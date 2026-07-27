 Roma, trovato con trauma cranico: giallo sulla vicenda
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Trovato in fin di vita con un trauma cranico a Roma, giallo sui fatti

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Non è chiara la dinamica. Indagini in corso
ITALIA
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ROMA – Un cittadino italiano di 53 anni è rimasto gravemente ferito nel campo rom in via dei Gordiani a Roma. L’uomo è stato trovato in una pozza di sangue.

A ritrovarlo, privo di sensi e con un grave trauma cranico, sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale impegnati nel servizio di presidio dell’area. Il cinquantatreenne è stato immediatamente trasportato in ospedale.

Le indagini dovranno chiarire le cause del trauma cranico e per quale ragione si trovasse all’interno del campo.

Il racconto dei testimoni

Secondo chi ha fatto scattare l’allarme, il cinquantatreenne sarebbe caduto dalla sedia ferendosi alla testa. Una volta raggiunto il luogo della segnalazione, gli agenti della polizia locale hanno trovato l’uomo sdraiato in terra, in stato di forte ubriachezza con la ferita alla testa.

Il cinquantatreenne è poi stato trasportato all’ospedale San Giovanni a bordo di un’ambulanza.

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Le sue condizioni sono apparse critiche. Chi gli ha prestato le prime cure ha confermato l’alterazione da alcol e droga. Sul caso è stato aperto un fascicolo investigativo per chiarire le cause delle lesioni e cercare di ricostruire in che modo e per quale ragione l’uomo sia entrato nel campo.

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