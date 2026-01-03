Trump attacca il Venezuela: “Catturato il presidente Maduro”

L'annuncio del presidente americano

Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro il Venezuela, colpendo le basi militari del Paese.

Donald Trump ha annunciato che l’esercito americano ha “catturato il presidente del Venezuela Maduro e la moglie”, e li ha “portati fuori dal Paese“.

Maduro è stato accusato da parte degli Stati Uniti di essere alla guida di un ‘narco-stato‘, e di aver truccato le elezioni che lo avevano portato al potere.

L’ambasciata italiana: “Non uscite di casa”

L’Ambasciata d’Italia a Caracas invita gli italiani in Venezuela “a non uscire di casa ed evitare gli spostamenti”. Lo ha detto l’ambasciatore Giovanni Umberto De Vito, intervenendo a Rai News24. “La situazione è incerta e invitiamo i connazionali a contattare l’ambasciata e i consolati”, ha aggiunto sottolineando che “la priorità in questo momento è l’incolumità” dei connazionali nel Paese. Si tratta -ha aggiunto – di circa 160 mila persone in tutto il Paese, alcuni con doppio passaporto, e alcuni “expat per ragioni di lavoro e turismo”.

Tajani: ‘Seguiamo la situazione a Caracas”

“Seguo con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l’evoluzione della situazione con particolare attenzione per la comunità italiana. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni costantemente informata. Unità di crisi della Farnesina operativa”. Lo scrive su X in ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Caracas: ‘Gravissima aggressione militare’ degli Stati Uniti’

Il Governo del Venezuela “denuncia la gravissima aggressione militare” degli Stati Uniti. Il presidente Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza e chiesto “mobilitazione” della popolazione dopo l’attacco.