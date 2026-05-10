Trump torna ad attaccare l’Italia: cosa ha detto il presidente Usa

La guerra e la diplomazia

ROMA- Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, nell’ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Incontro confermato dallo stesso Rubio.

Usa e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. Il Qatar sta svolgendo un ruolo di mediazione primario.

Nuovo attacco di Trump all’Italia. Roma è pronta a inviare dragamine a Hormuz dopo il cessate il fuoco in Iran? ‘L’Italia non c’era quando ne avevamo bisogno’, dice al Corsera il capo della Casa Bianca, aggiungendo che ‘sta ancora prendendo in considerazione’ il ritiro parziale delle truppe dal nostro Paese