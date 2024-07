Turismo, cultura ed export: il “made in Sicily” sbarca a Los Angeles

Dal 3 luglio la mini Expo per promuovere l'isola

Il Made in Sicily approderà il 3 luglio a Los Angeles al Villaggio Italia, la mini Expo organizzata dal ministero degli Esteri per promuovere il made in Italy, accompagnando il tour mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci.

In collaborazione con il Consolato Generale a Los Angeles ed “Io Compro Siciliano”, l’iniziativa vedrà 18 giovanissimi performer, guidati da Marco Savatteri, raccontare la Sicilia del Mito, luogo affascinante in cui le tradizioni e le bellezze naturali si mescolano alla mitologia e alla leggenda.

“A vele spiegate – commenta l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo – per aprire la strada ad una seducente promozione culturale-turistica della nostra isola. Il maestro ceramista Domenico Boscia incanterà con la maestria dell’artigianato. Le produzioni delle dieci aziende siciliane selezionate racconteranno l’operosità e la determinazione dei nostri produttori”.

“I cittadini siciliani all’estero rappresentano la fetta più nutrita degli italiani che vivono al di là dei confini nazionali. Con loro vogliamo costruire un ponte che li unisca alle radici, un invito a tornare a casa per diventare in prima persona ambasciatori del made in Sicily”.