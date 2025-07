Il capogruppo De Luca attacca: "Maggioranza esiste solo sulla carta"

PALERMO – “La manovra in arrivo? Presenteremo come al solito le nostre proposte migliorative. Se passeranno, bene, altrimenti pazienza. Di certo non accetteremo quote da un presidente che si ricorda che esiste il parlamento solo quando gli fa comodo e per fare proclami a favore di taccuino e telecamere”. Lo dice il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Schifani ricordi infatti che lo aspettiamo ancora in aula a riferire sugli scandali Turismo e Sanità. Per quanto tempo ancora vorrà ancora scappare?”, prosegue De Luca.

Nessuna “approvazione veloce della manovra”

“Apprendiamo dalla stampa – dice il capogruppo M5S – che il presidente vuole offrire una quota al parlamento per facilitare il percorso della manovra, ma se pensa di aprire in questo modo un’autostrada verso un’approvazione veloce si sbaglia di grosso”.

“Valuteremo come sempre norma per norma nell’interesse dei siciliani. E non faremo sconti. Sempre che questa manovra, così com’è partita, vedrà mai la luce, cosa di cui dubito fortemente – conclude -. La maggioranza di Schifani ormai esiste solo sulla carta”.