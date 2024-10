Uccide la moglie in provincia di Alessandria: la coppia è agrigentina

La donna era un'insegnante di sostegno

ALESSANDRIA – Erano tornati in Piemonte dalla Sicilia da poche ore, stamattina all’alba la violenza: un uomo ha ucciso la moglie, poi ha chiamato i carabinieri confessando il delitto. Giovanni Salamone, 61 anni e Patrizia Russo, la vittima di 53 anni, sono originari di Agrigento.

Il rientro dalla Sicilia

Negli ultimi giorni sull’Isola, si erano dedicati alla raccolta delle olive, poi la ripartenza verso Solero, cittadina alle porte di Alessandria. L’ennesimo femminicidio è avvenuto nell’abitazione di via Cavoli in cui un anno fa la coppia si era trasferita.

I due figli abitano a Pisa e all’estero. La donna era un’insegnante di sostegno, prima del trasferimento aveva lavorato all’istituto comprensivo Camilleri di Favara, attualmente era in servizio alla scuola media di Solero. In base alle prime informazioni, sarebbe stata aggredita a coltellate dal marito nella loro camera da letto.

I soccorsi

Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, per la 53enne non c’era già più niente da fare. Sul caso stanno indagando i carabinieri, sul posto per effettuare i rilievi con la Scientifica. L’uomo, dopo avere chiamato il 112, si è consegnato.