Ma l'Enea rassicura

1' DI LETTURA

ZAPORIZHZHIA (UCRAINA) – Timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. L’amministrazione filorussa della centrale ha annunciato che il reattore numero 4 dell’impianto controllato da Mosca è stato spostato da un arresto “a caldo” a uno “a freddo” a causa di una perdita di vapore: lo riporta Interfax.

Le notizie ufficiali sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia

“Il personale dell’impianto ha rilevato una perdita nei tubi del terzo generatore di vapore durante il funzionamento della quarta unità della centrale nucleare di Zaporizhzhia”, si legge in una nota. “È stato deciso di arrestare il reattore a freddo per garantire un funzionamento regolare durante la stagione autunnale e invernale e l’operatività delle apparecchiature”. E ancora: “Si sta valutando la possibilità di arrestare ‘a caldo’ la sesta unità del reattore per fornire vapore alla centrale nucleare di Zaporizhzhia”, prosegue il comunicato. Il 25 luglio scorso era stato segnalato un arresto “a caldo” del reattore numero quattro, dopo che il quinto era stato raffreddato per la manutenzione programmata.

L’Enea: “Nessun rischio”

Il direttore del dipartimento per la Sicurezza nucleare dell’Enea, Alessandro Dodaro, però, rassicura: “Non c’è alcun rischio radioattivo nella centrale nucleare di Zaporizhzhia perché la fuoriuscita del vapore proviene da circuiti che non sono in contatto con il nocciolo del reattore – ha detto Dodaro all’Ansa -. Si tratta di una fuoriuscita di vapore avvenuta in uno dei generatori di vapore della centrale. Sono circuiti che non sono in contatto con il nocciolo del reattore; ricevono acqua molto calda e la scambiano con altra che diventa vapore e fa girare la turbina”.