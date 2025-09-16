 Ucraina: un drone russo colpisce un palazzo a Kharkiv, 4 feriti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Ucraina: un drone russo colpisce un palazzo a Kharkiv, 4 feriti

1 min di lettura

Ucraina: un drone russo colpisce un palazzo a Kharkiv, 4 feriti

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI