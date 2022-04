Ultimo recupero dell’anno per l’Alma Patti contro Pall. Savona

Un match da vincere per la formazione siciliana

Ultimo recupero dell’anno per l’Alma Basket Patti impegnata in casa della Pallacanestro Savona. L’incontro sarà valido per la 1^ giornata del girone di ritorno e sarà ancora un match da vincere per la formazione siciliana.

E’ la classifica a chiederlo e in particolare la necessità di mantenere l’attuale piazzamento in graduatoria: un sesto posto che porterebbe Patti ai play off per il secondo anno consecutivo in altrettanti anni di permanenza in Serie A2. Resterà poi un solo incontro, di stagione regolare, quello cruciale con Givova Battipaglia (sabato 23 aprile alle ore 18).

Pallacanestro Savona – Alma Basket patti sarà arbitrata da Davide Mariotti di Cascina (Pi) ed Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme (Pi), palla a due oggi 21 aprile alle ore 19:00.