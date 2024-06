“Un goal per la ricerca”: domani il Primo Memorial Stefano Bonina

In campo All Star Sicilia, Catania Rossazzurra, Maletto Calcio, Bonina and Friends

CATANIA – Fabio Caressa, Stefano Sorrentino, Damiano Tommasi, Fulvio Collovati sono solo alcuni dei grandi nomi del panorama calcistico nazionale che hanno voluto metterci la faccia lanciando un appello a sostenere la ricerca per sconfiggere la SLA.

E per partecipare domani, domenica 30 giugno, al quadrangolare di calcio “Un goal per la ricerca – Primo Memorial Stefano Bonina” che si svolgerà nel campo comunale di Maletto che verrà intitolato all’indimenticabile Stefano Bonina: proprio domenica verrà svelata la targa di intitolazione, a 10 anni dalla scomparsa avvenuta a causa della SLA.

Un momento molto atteso dalla famiglia e che sarà accompagnato da un confronto moderato da Enzo Stroscio. E poi tutti in campo.

Il calcio d’inizio alle 10.30 per una grande festa di sport e solidarietà: tante, infatti, le iniziative collaterali perché oltre alle partite di calcio ci saranno anche banchetti informativi delle associazioni come Telethon o Aisla, e poi “Gli angeli in moto” e molto altro.

Domani in campo

Grandi anche i nomi dei giocatori che scenderanno in campo per le 4 squadre: All Star Sicilia, Catania Rossazzurra, Maletto Calcio e Stefano Bonina and Friends. Troveremo, tra gli altri, gli ex calciatori Davide Baiocco, Orazio Russo e Ciccio Pannitteri; mister Italia 2022 Walter Zappalà; Fabrizio Abate, giocatore straordinariamente somigliante a Lautaro Martinez.

Ed ancora, Giovanni Marchese, anche lui ex calciatore così come Rosario Bucolo, Mimmo Crisafulli, Luca Di Gregorio, Gianluca Russo e Peppe Viscuso, solo per citarne alcuni; Orazio Arancio, ex giocatore di rugby; Rory Di Benedetto, autore musicale; e moltissimi volti noti del giornalismo siciliano come Daniele Lo Porto, Francesco La Rosa, Anthony Di Stefano, Gianni Di Bella, Alberto Cigalini e molti altri ancora.