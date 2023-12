Una giornata per la pace, l’Italia ripudia la guerra: incontro a Palermo

Evento organizzato dall'Associazione Europea delle Ricerche Giuridiche Economiche Mediche Ambientali e Sociali

PALERMO – Riflettere sul valore della pace in un momento di grande instabilità e di tensione sul fronte della guerra in Ucraina e in Medio Oriente per costruire valide alternative alle disuguaglianze nella costante ricerca di una speranza. È questo uno dei principali obiettivi del convegno dal titolo “L’Italia ripudia la guerra. La pace come principio educativo, una risposta concreta all’orrore della guerra” che si terrà oggi mercoledì 13 dicembre a partire dalle ore 16 nella Sala delle Conferenze al Reale Albergo delle Povere in Corso Calatafimi a Palermo.

Un evento organizzato dall’Associazione Europea delle Ricerche Giuridiche Economiche Mediche Ambientali e Sociali, dall’Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” e dall’Università telematica “Giustino Fortunato” con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, della Regione Siciliana, del Comune e della Città Metropolitana di Palermo.

Laici e credenti, dunque, saranno a confronto sui temi della pace in una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di tantissimi esperti tra studiosi e religiosi. Tra cui il professore Gianni Cara, presidente dell’Università internazionale della Pace dell’Onu che affronterà l’argomento in una relazione dal titolo “Il mondo davanti alle disuguaglianze, alla mancanza di speranza ed alla frantumazione dei valori civili e morali”. Seguirà l’intervento dell’Arcivescovo emerito di Monreale, Michele Pennisi, che parlerà della “Comunità internazionale e il diritto alla guerra”. Attesissima la lectio magistralis dell’Arcivescovo emerito di Palermo, Paolo Romeo che alle 19 celebrerà il Pontificale nella Chiesa di Santa Maria della Purificazione.

Al termine del convegno, a cui parteciperanno inoltre i sindaci dell’area metropolitana di Palermo, sarà offerto un vin d’honneur e verranno conferite alcune benemerenze consegnate da Roberto Saccarello, già ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la Repubblica di San Marino.