 Una serra in pieno centro a Palermo, sequestrati 20 chili di marijuana
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Una serra in pieno centro a Palermo, sequestrati 20 chili di marijuana

1 min di lettura

Una serra in pieno centro a Palermo, sequestrati 20 chili di marijuana

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI