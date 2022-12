Usa, il presidente Biden firma la legge che tutela le nozze gay

Il presidente: oggi è una bella giornata per l'America

NEW YORK – Il presidente Usa Joe Biden ha firmato e trasformato in legge il provvedimento che tutela le nozze gay. “E’ una bella giornata in cui l’America compie un nuovo passo verso l’uguaglianza”, ha affermato nel corso della cerimonia per la firma del provvedimento, approvato dal Congresso.