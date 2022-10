Varese, ladri in casa del giocatore del Milan Theo Hernandez

Indagini in corso dei carabinieri. In casa c'erano la compagna e il figlio di sei mesi

MILANO – Ladri in casa del giocatore del Milan Theo Hernandez a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Ieri sera una banda di malviventi ha svaligiato l’abitazione del calciatore, che non era presente nell’abitazione diversamente dalla compagna e dal figlio di sei mesi.

Il bottino, ancora da quantificare nei dettagli, sarebbe di diverse migliaia di euro. Le indagini sono affidate ai carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della compagna del giocatore e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.