Vela, ecco i campioni europei Nacra 17 premiati al CVSF

Il team italiano sul secondo gradino del podio

Gli olandesi Willemijn Offerman e Scipio Houtman sono i nuovi Campioni europei della classe Nacra 17. Gli atleti sono stati premiati al Circolo Velico Sferracavallo (Palermo) al termine delle cinque giornate che hanno visto, proprio a Sferracavallo, tredici equipaggi provenienti da tutto il mondo.

Il team italiano, formato da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, chiudono in seconda posizione e si aggiudicano la medaglia d’argento confermandosi tra i migliori in Europa. Terzo gradino del podio per i belgi Kwinten e Lieselotte Borghijs, che mettono al collo anche la medaglia d’oro come Campioni europei Junior.

Il podio Europei Junior Nacra 17, ha visto dietro i belgi Kwinten and Lieselotte Borghijs – detentori anche del titolo di campioni del mondo Junior 2024 – i connazionali Lucas Claeyssens ed Eline Verstraelen, seguiti dagli australiani Brin Liddell e Rhiannan Brown.

La classifica finale è stata determinata da un nuovo format di regate: tutti gli equipaggi si sono sfidati in regate di qualificazione per un totale di 6 prove disputate nel corso dei primi 4 giorni. Le prime due squadre classificate – ovvero Olanda e Italia – hanno gareggiato in due match race (scontri diretti) con trionfo del team olandese.

Vela, Europei Nacra 17

Le condizioni meteorologiche della settimana non hanno certamente agevolato lo svolgimento della competizione. Tuttavia sono andate in scena belle prove in acqua: due mercoledì, quattro venerdì per concludere domenica con due regate di match race.

La manifestazione – organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo con la classe Nacra 17 e l’assessorato al Turismo e allo Sport del Comune di Palermo – ha visto sulla linea di partenza 18 imbarcazioni e 36 velisti. Equipaggi provenienti da Australia, Austria, Belgio, Canada, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Spagna, Svizzera e Stati Uniti d’America.

Le dichiarazioni di fine regata

“Sferracavallo è il mio posto – scherza il campione Scipio Houtman -. L’ultima volta che sono stato qui, nel 2021, con il Team Dutch Sail abbiamo vinto la Sferracavallo 69F Foil Cup. Adesso questo titolo europeo. Non vedo l’ora di ritornare”. Ringraziamenti doverosi nelle parole della neo campionessa Willemijn Offerman: “È stata una bellissima esperienza e siamo molto felici. Nonostante in acqua abbiamo spesso aspettato il vento, sono riusciti a tirare fuori il massimo da questa situazione. Quindi davvero grazie alla giuria, al comitato e al Circolo Velico Sferracavallo”.

Soddisfazione anche nella dichiarazione a caldo degli azzurri, Ugolini – Giubilei: “Siamo contenti di aver regatato in ”casa”. E’ stata una settimana impegnativa con condizioni sempre diverse. Questo evento chiude la stagione 2024, siamo soddisfatti del risultato ottenuto. Ce l’abbiamo messa tutta, ma la seconda prova di match race è stata particolarmente complicata. Complimenti a Willemijn e Scipio per la vittoria e i nostri più sinceri ringraziamenti al Circolo Velico Sferracavallo per l’ospitalità”.

“Siamo davvero onorati – dice il Presidente del Circolo Velico Sferracavallo, Giuseppe Giunchiglia – di avere ospitato i Campionati europei Nacra 17 che hanno portato a Sferracavallo gente da tutto il mondo. Uno degli appuntamenti internazionali più importanti che il nostro circolo ha ad oggi ospitato. Un ulteriore passo avanti per il circolo, un ulteriore step nella crescita e nell’affermazione del nostro club nel panorama velico europeo e non solo”.

“Doveroso condividere il successo di questa manifestazione con il Comune di Palermo, la classe Nacra 17, la FIV e gli sponsor. Ma anche soprattutto con tutti coloro che si sono spesi in questi giorni affinché le regate avvenissero in serenità e piena sicurezza. Spenti i riflettori su questo europeo, da domani continueremo a lavorare in vista della Sferracavallo International Optimist Race che si terrà il primo week end di Dicembre”, ha concluso Giunchiglia.