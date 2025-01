Il Presidente della Repubblica incontra il team Luna Rossa Prada Pirelli

La squadra gareggia con il guidone del Circolo della Vela Sicilia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il team Luna Rossa Prada Pirelli, che gareggia con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, e la Federazione Italiana Vela (FIV). La visita celebra i successi olimpici e mondiali del 2024, nonché le vittorie dei team giovanile e femminile di Luna Rossa alla UniCredit Youth America’s Cup e alla Puig Women’s America’s Cup di Barcellona.

L’incontro, di portata storica per la vela italiana, che è stata accolta dal Presidente della Repubblica per la prima volta in quasi cent’anni di storia, si è svolto all’interno della Sala degli Specchi del Palazzo del Quirinale. Presenti il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente del CONI Giovanni Malagò e il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre.

All’evento ha partecipato una delegazione del team Luna Rossa Prada Pirelli guidata dallo Skipper e Team Director Max Sirena. Con lui gli equipaggi femminili e giovanili che hanno vinto gli eventi a loro dedicati a Barcellona. Presenti anche Lorenzo Bertelli, Giulio Bertelli e Agostino Randazzo, Presidente del Circolo della Vela Sicilia, yacht club che ha lanciato la sfida di Luna Rossa alla 37^ America’s Cup.

Dopo i saluti istituzionali, Max Sirena ha ringraziato il Presidente Mattarella per l’invito. Poi ha sottolineato quanto lo sport, e la vela in particolare, siano un potente strumento di comunicazione per veicolare messaggi di inclusione, sostenibilità, rispetto e perseveranza.

“Il team che ho l’onore di guidare – ha detto lo Skipper e Team Director – è composto da donne e uomini che lavorano insieme con passione e totale dedizione orientati verso un unico obiettivo. Vincere l’America’s Cup per portare il Trofeo più antico della storia dello sport nel nostro Paese e regalare all’Italia un ulteriore motivo di orgoglio e di fiducia”.

“A poppa di Luna Rossa sventola il tricolore e siamo fieri di rappresentare la nostra nazione con una squadra di grandi professionisti e un’imbarcazione che è diventata ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, incarnando le tante eccellenze di cui possiamo andare fieri”, ha concluso.