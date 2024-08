Vela, Sagola – Lauria alla Palermo Montecarlo con i giovani atleti del club

A bordo del Farr 45 degli armatori Battistoni, Sorrentino e Fornich un team composto anche da velisti di grande esperienza

PALERMO – Il Club Canottieri Roggero di Lauria torna sulla linea di partenza della Palermo Montecarlo con il Farr 45 “Sagola – Lauria”, l’imbarcazione degli armatori Battistoni, Sorrentino e Fornich.

A bordo un team quasi del tutto confermato rispetto alla passata edizione, con la presenza di velisti di prim’ordine quali Mario Noto, Saso Costa, Marzio Dotti, il navigatore Giacomo Gonzi, il prodiere Danilo Margiotta, e il sempre presente Enrico Randazzo, skipper e anima della barca.

Quest’anno a bordo anche il Velaio della “One Sail” Paolo Giummarra, impegnato nello sviluppo delle vele, e il giovane attrezzista Marco Cipriano da sempre presente per l’ottimizzazione e messa a punto della barca.

A questi, come lo scorso anno, si aggiungeranno i giovani atleti del Club Lauria: Riccardo La Mantia, Giulio La Franca, Luigi Ferruggia, Antonino Cangemi e Tommy Bruni, figlio di Ganga Bruni, fresco vincitore della seconda medaglia d’oro olimpica come allenatore dei Nacra 17. Saranno loro a confrontarsi con barche ed equipaggi provenienti da tutto il mondo che, secondo le stime diffuse dall’organizzazione, dovrebbe vedere in partenza ben cinquanta barche a vela, dai 10 ai 30 metri, che isseranno i grandi gennaker nel golfo di Mondello dirigendosi verso il largo.

L’imbarcazione e l’equipaggio che affronteranno la regata con i colori del Club Lauria saranno presentati venerdì 16 agosto, alle 18.30, nella sede nautica del circolo in viale Regina Elena. Nella storia della regata “off shore” organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, il Club presieduto da Andrea Vitale è stato tra i maggiori protagonisti delle passate edizioni con la conquista per ben cinque edizioni del trofeo Angelo Randazzo attestandosi come il circolo che vanta in assoluto più vittorie.

“Orgoglioso di partecipare”

“Siamo estremamente orgogliosi di partecipare ancora una volta alla prestigiosa regata Palermo-Montecarlo con il Farr 45 ‘Sagola – Lauria’”, commenta Andrea Vitale, presidente del Club Lauria.

“Questa imbarcazione, frutto dell’impegno e della passione degli armatori Battistoni, Sorrentino e Fornich, rappresenta un’eccellenza della vela italiana. Con Beppe Fornich al timone e un team di professionisti altamente qualificati, siamo pronti a confrontarci con equipaggi provenienti da tutto il mondo in una delle competizioni più avvincenti del panorama velico internazionale“.

“Il Club Canottieri Roggero di Lauria ha una lunga e gloriosa storia di successi in questa regata. Un ringraziamento particolare va ai nostri sponsor, ‘Banca del Fucino’ e ‘Nuova Sport Car’, il cui supporto è fondamentale per la nostra partecipazione. Siamo certi che, grazie a loro e alla dedizione del nostro team, riusciremo a ottenere grandi risultati anche in questa diciannovesima edizione della Palermo-Montecarlo. A tutti i partecipanti auguro buon vento e forza Lauria”.

“Andremo per lottare per i posti alti della classifica”

“Ci avviciniamo con fiducia alla partenza di questa regata che rappresenta tanto per il nostro Club e per tutto il movimento dell’altura nazionale e non solo”, afferma Armando Udine, direttore tecnico del Club Lauria.

“Con Peppe Fornich e il suo team stiamo facendo un lavoro meticoloso per curare tutti i preparativi e gli aspetti cruciali di una regata complessa attraverso una collaborazione che non si è mai interrotta dalla passata edizione sino ad oggi per sviluppare la barca e perfezionare le dinamiche dell’equipaggio. Sicuramente andiamo per giocarci i posti alti della classifica è inutile negarlo”.

“Quest’anno nulla è lasciato al caso – afferma Peppe Fornich – e Sagola – Lauria sarà pronta a giocarsela fino alla fine per la vittoria finale alla Palermo Montecarlo 2024. Brucia ancora la delusione dello scorso anno con l’uscita dal podio a poche miglia dall’arrivo, dopo essere stati in testa per tutta la notte. Siamo sicuri di avere le carte in regola per fare bene e portare a casa un risultato di prestigio che ci confermerebbe in testa al Campionato Italiano Offshore”.