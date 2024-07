Venezia, bimba di un anno dimenticata in auto: è morta per il caldo

L'ambulanza è arrivata in pochi minuti, ma per la bimba non c'era più nulla da fare

VENEZIA – Una bambina di un anno è morta oggi, giovedì 18 luglio, dopo essere rimasta chiusa in auto sotto il sole per alcune ore. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, per un tragico errore, sarebbe stata dimenticata in macchina dal padre. Quando l’uomo è tornato dove aveva parcheggiato, a Marcon (Venezia), si è reso conto della tragedia, ed ha chiamato i soccorsi. L’ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti, ma per la bimba, portata al pronto soccorso, non c’era più nulla da fare.

