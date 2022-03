Vercelli, fuga da film dal carcere: albanese arrestato all’estero

Il 29enne in cella per dei furti in villa si era calato con le lenzuola dalle finestre del penitenziario

VERCELLI – Si era calato dalla sua cella con le lenzuola, facendo perdere le sue tracce la notte di Capodanno. Catturato all’estero Kristjan Mehill, evaso dal carcere di Vercelli. Tre le custodie cautelari eseguite a carico dei presunti complici dalla Polizia di Vercelli e dal Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria di Torino, a conclusione di una indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica. Il 29enne di origini albanesi era in carcere per una serie di furti in villa messi a segno tra Piemonte e Lombardia.



