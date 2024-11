Lo scoppio nel casolare abbandonato

VERONA- Un cittadino straniero di 26 anni è morto a causa di un’esplosione avvenuta in un casolare abbandonato nella tarda serata di ieri, a Ronco all’Adige, in provincia di Verona.

Sul luogo dell’esplosione, avvenuta intorno alle ore 21.40 e le cui cause sono in via di accertamento, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorritori del Suem 118 con un’ambulanza e l’automedica.