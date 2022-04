Vertenza Asu, i sindacati: “Stabilizzazione in Finanziaria”

Annunciata una mobilitazione per il 27 aprile

“Non è più possibile attendere i tempi della Corte Costituzionale per risolvere la vertenza ASU in Sicilia”. A sostenerlo sono Gaetano Agliozzo Fp Cgil, Paolo Montera Fp Cisl e Danilo Borrelli Uil Temp, i quali annunciano una mobilitazione per il 27 aprile.

“Non si può restare in silenzio”

“Non si può più restare in silenzio – precisano i rappresentanti delle tre organizzazioni sindacali – e vista l’imminente apertura delle discussioni sulla legge finanziaria, non avendo ottenuta nessuna interlocuzione che assicuri soluzioni definitive e certe verso questa platea di lavoratori, proclamiamo per mercoledì prossimo, a partire dalle ore 10,00, un sit-in di protesta davanti l’Assemblea Regionale Siciliana”. “Proteste – promettono Agliozzo, Montera e Borrelli – che, in assenza di risposte, andranno avanti nelle giornate successive sui luoghi di lavoro con il blocco di tutte le attività lavorative. Nella Legge Finanziaria 2022 vanno apportate le opportune correzioni per permettere la stabilizzazione definitiva di tutti gli ASU”