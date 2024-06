L'operazione dei vigili del fuoco

PALERMO- Si sono concluse le operazioni di rimozione dei rami del grosso albero in via Lanza di Scalea, che si sono abbattuti sulla strada.

Le operazioni sono state condotte con un’autoscala e dal personale del distaccamento VVF di San Lorenzo.

Le operazioni di messa in sicurezza, iniziate alle ore 7:30 circa del mattino, si sono concluse alle ore 9 circa. Sul posto presente il personale della polizia municipale per la gestione della viabilità e il personale per le opere di ripristino.