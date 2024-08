Via Maqueda, scoppia la rissa con dieci giovani. Il bilancio è di tre feriti

Sono intervenute diverse volanti

PALERMO- Rissa in via Maqueda a Palermo nel tratto dell’isola pedonale nei pressi della stazione. Prima una lite tra due giovani. Poco dopo i due contendenti hanno avuto il supporto di altri ragazzi che si sono picchiati. Una decina in tutto.

E’ stato necessario l’intervento di diverse volanti per riportare la calma. Il bilancio è di tre feriti. La rissa sarebbe scoppiata per un diverbio di lavoro in un negozio gestito da uno straniero. L’intervento di alcuni amici ha provocato la reazione del commerciante e di suoi amici e parenti arrivati in soccorso.