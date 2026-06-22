Viagrande, specialisti a confronto sull’ipoacusia: diagnosi e riabilitazione

Sanità e formazione

VIAGRANDE – Una giornata di approfondimento dedicata alla gestione dell’ipoacusia, tra innovazione tecnologica, diagnosi precoce e percorsi riabilitativi. Al Grand Hotel Villa Itria si è svolto il corso formativo “Gestione multidisciplinare dell’ipoacusia: strategie e consulenze di valore”, promosso dall’Ordine delle Professioni Sanitarie di Catania.

L’iniziativa ha riunito professionisti sanitari ed esperti del settore audiologico per fare il punto sulle più recenti strategie di prevenzione, diagnosi e trattamento dei disturbi dell’udito. Al centro del confronto l’importanza di un approccio multidisciplinare, capace di integrare competenze mediche, audioprotesiche, logopediche e tecnologiche.

Nel corso dei lavori sono stati affrontati temi legati all’etica professionale, agli strumenti diagnostici più avanzati, alla gestione dell’acufene, al counseling audioprotesico e ai percorsi di riabilitazione per i pazienti con deficit uditivi. Particolare attenzione è stata riservata al rapporto tra ipoacusia e declino cognitivo, con l’analisi dei principali fattori di rischio e delle possibili strategie di intervento.

Spazio anche alle nuove tecnologie applicate all’audiologia, dagli impianti cocleari ai sistemi di valutazione delle capacità di ascolto in condizioni reali, oltre alle testimonianze dirette di pazienti che hanno raccontato il proprio percorso di cura e adattamento.

A chiudere l’incontro è stato il professor Salvatore Ferlito, che ha ribadito il valore della collaborazione tra le diverse figure professionali coinvolte nella presa in carico del paziente e l’importanza della formazione continua per garantire qualità e innovazione nei percorsi assistenziali.

L’evento ha confermato il ruolo centrale dell’aggiornamento scientifico e dell’integrazione tra competenze diverse nella gestione delle patologie dell’udito, con l’obiettivo di offrire ai pazienti risposte sempre più efficaci e personalizzate.