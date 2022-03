Viale Regione, operai assenti: “Rispetteremo i tempi” VIDEO

Dal 22 febbraio la ditta incaricata di effettuare i lavori ha quattro mesi di tempo per consegnare il tutto

PALERMO – Si avvicina, o almeno così si spera, la riapertura del tratto viale Regione Sicilia, una delle arterie principali della città di Palermo, all’altezza del supermercato Lidl in direzione Trapani interessato da lavori da più di un anno. Lo scorso 22 febbraio l’impresa Mondello Costruzioni di Sant’Angelo di Brolo, che si è aggiudicata i lavori, ha messo piede sul tratto di strada chiusa che passa sopra il canale Passo di Rigano e constatato con i loro occhi quali opere fossero necessarie per riportare tutto alla normalità entro i quattro mesi stabiliti dal contratto, ma ad oggi nessun operaio sta lavorando. Su questo, però, l’architetto Cittati, che è il Rup, non dispera perché “la ditta – risponde a LiveSicilia – sta lavorando alle cosiddette gabbie che poi trasferiranno proprio nel cantiere“ .

Il tratto di strada è chiuso da più di un anno perché, almeno inizialmente, interessato da lavori al canale Mortillaro, di competenza del Comune, durante questi lavori si è riscontrato che la soletta del canale Passo di Rigano necessitava di sistemazione. Quest’ultimo è di competenza della Regione, per qualche tempo tra le parti c’è stato un rimpallo di responsabilità, alla fine la Regione si è assunta il compito di eseguire i lavori e, tramite il commissario per il dissesto, ha dato il via al bando che è stato assegnato a gennaio, con la consegna ufficiale avvenuta il 22 febbraio, giorno dal quale si contano i quattro mesi per portare a termine le opere.

“Materialmente, lavori da effettuare al cantiere sono relativamente pochi – ha spiegato l’architetto Cittati -, lo scavo è già presente, si dovrà solo trivellare e poi inserire le gabbie“. Non è chiaro quanto tempo sarà necessario per la costruzione di queste gabbie, ma da parte dell’Amministrazione non c’è preoccupazione, perché si crede che tutto potrà essere portato a compimento prima dei tempi prestabiliti.

Da parte degli automobilisti, che a breve dovrebbero rivedere la riapertura delle corsie sul ponte Corleone, c’è grande attesa per la riapertura di questo tratto di strada che rallenta incredibilmente il traffico veicolare.

