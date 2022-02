Palermo, al via i lavori al tappo di viale Regione chiuso da 16 mesi

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale Igor Gelarda: palermitani prigionieri

PALERMO – Da oggi ri-partono i lavori sul cantiere di viale Regione, angolo via Principe di Paternò. “Sarebbe una bella notizia se non fosse che sono trascorsi 16 mesi dalla chiusura del ‘cantiere della vergogna’ – dice il capogruppo della Lega a Sala delle Lapidi Igor Gelarda -. Era l’11 novembre del 2020 quando viale Regione Siciliana, all’altezza del Lidl, venne chiusa per il pericolo di crollo delle solette soprastanti due canali sotterranei: il Mortillaro e il Passo di Rigano. Inizialmente il Comune aveva promesso che in un paio di mesi avrebbe risolto e riaperto la strada – dichiara Gelarda -. Di mesi, ad oggi, ne sono passati 16, durante i quali gli automobilisti palermitani sono rimasti prigionieri di questo “tappo”. A causa di un rimpallo di competenze tra Regione e Comune una parte del cantiere è stato ultimato, mentre l’altra area non è mai partita. Finalmente oggi, dopo 468 giorni il cantiere è stato ufficialmente consegnato alla ditta vincitrice del bando, la Mondello di Sant’Angelo di Brolo”.

La durata prevista dei lavori è di 4 mesi, passati i quali la ditta pagherà delle penali per eventuali ritardi nella consegna dei lavori. “È incredibile che si sia dovuto attendere quasi un anno e mezzo nonostante la buona volontà dei tecnici del comune ormai lasciati soli dalla stessa amministrazione – per lavori che tecnicamente si potevano compiere in 2 mesi – prosegue Gelarda -. La verità è che questa arteria è diventata la dimostrazione lampante di ciò che ha creato questa amministrazione. Oggi viale Regione Siciliana, complice anche le restrizioni del Ponte Corleone, è la strada più trafficata d’Italia. Noi vigileremo perché non si accumulino ulteriori ritardi e almeno questa parte Circonvallazione venga liberata. Esattamente come a breve la città verrà liberata, tra tre mesi, dall’amministrazione Orlando” conclude Gelarda.