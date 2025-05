Avviati degli accertamenti per capire cosa è accaduto

VICENZA – Dopo aver partecipato a una manifestazione a Valdagno, in provincia di Vicenza, 52 podisti hanno accusato disturbi gastrointestinali tali da richiedere l’assistenza medica. La causa dell‘intossicazione è legata all’acqua bevuta dalla fontanella che, fa sapere l’USL 8, sono private e non allacciate all’acquedotto.

La gara podistica si è svolta lo scorso 1° maggio e nei giorni successivi i partecipanti hanno avvertito disturbi gastrointestinali e nella città è scattata l’emergenza medica. In molti si sono recati al pronto soccorso e alla guardia medica lamentando malessere e sintomi gastrointestinali. Si tratterebbe di 52 partecipanti intossicati ma potrebbero essere molti di più, oltre i 100. Nessuno al momento, risulterebbe in condizioni di pericolo.

Visto il numero elevato di intossicati, immediatamente è partita la procedura prevista in questi casi, ovvero la segnalazione al Servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp) per sospetta intossicazione. La denuncia è stata depositata presso l’Usl 8 di Berica, che ha fatto scattare l’indagine. Dopo i primi accertamenti, è emerso che tutte le persone che avevano accusato disturbi allo stomaco e all’intestino avevano partecipato alla gara podistica “Camminata tra boschi e contrade” e bevuto dalle fontanelle presenti lungo il percorso. Dall’Usl hanno precisato però che si tratterebbe di fontane private, non comunali.

L’azienda sanitaria ha fatto sapere di aver proceduto a prelevare dei campioni d’acqua dalle fontanelle per chiarire le cause dell’intossicazione, adesso si attendono i risulati. Il comune ha fatto sapere di aver segnalato le fontanelle con degli appositi cartelli per evitare che altri cittadini possano abbeverarsi prima che la questione non si sia definitivamente risolta.

