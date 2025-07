Vittima un uomo di circa 40 anni con problemi psichici

VIGEVANO (PAVIA) – Un uomo di poco più di 40 anni è stato segregato in casa, da parte di tre amici e l’ex fidanzata, per ben quattro anni.

Si nutriva di cibo razionato, non aveva riscaldamento né acqua calda e non poteva uscire. Non poteva neanche uscire perché il filo spinato circondava l’abitazione di sua proprietà.

Il 40enne, affetto da infermità psichica, lo scorso novembre è riuscito ad “evadere” lanciando degli oggetti da una finestra nei cortili del vicinato, sperando di attirare l’attenzione ed è riuscito nel suo intento. I dirimpettai, infastiditi ma ignari della situazione, hanno chiamato la polizia lamentando le molestie da parte dell’uomo. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato l’uomo cha iniziato a chiedere aiuto e raccontato la sua storia.

L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Pavia risale ai giorni scorsi.

I sequestratori sarebbero due uomini e due donne. Il piano è stato organizzato con l’intento di svuotare il conto corrente dell’uomo che dispone di un patrimonio ingente dal quale sono state prelevate in più occasioni somme che, in totale, sfiorano il mezzo milione di euro.

I reati contestati in concorso sono sequestro di persona, abbandono e circonvenzione di incapace e truffa aggravata. Le misure disposte nei confronti dei quattro non prevedono il carcere ma il divieto di avvicinamento alla vittima e di tentare di comunicare con lui e il braccialetto elettronico per un ulteriore controllo.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo.