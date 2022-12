Vince 50 mila euro al ‘Gratta e Vinci’ ma gli rubano il tagliando

Si tratta di due giovani che sono già stati fermati e dovranno rispondere di furto aggravato

2' DI LETTURA

Un uomo di 73 anni ha vinto 50mila euro al “Gratta e vinci” ma gli hanno rubano il biglietto. È accaduto in provincia di Salerno a Villammare.

L’uomo aveva denunciato l’accaduto ai carabinieri che, fortunatamente, sono risusciti a risalire agli autori del furto. Si tratta di due giovani di 22 anni, che adesso dovranno rispondere di furto aggravato e in concorso. Denunciato per ricettazione anche un imprenditore di Montesano sulla Marcellana che aveva avuto l’incarico di riscuotere il biglietto.

Il furto è avvenuto l’11 dicembre scorso, due giorni dopo la vincita. L’anziano era solo in casa, a Villammare, a due passi dalla spiaggia. I due giovani hanno bussato alla porta e lui li fa entrare. Li conosce già, sono del suo paese di origine. Iniziano a parlare prima di soldi, poi di donne. Uno di loro distrae l’anziano, l’altro porta via il biglietto. Poi, una volta effettuato il colpo, salutano il 73enne e vanno via.

Soltanto il giorno dopo il malcapitato si è accorto del furto e, dopo essersi ripreso dallo shock ha lallerato le forze dell’ordine: “Io ho vinto 50 mila euro al “Gratta e vinci” – spiega – ma mi è stato rubato il biglietto, aiutatemi”. L’anziano si reca presso la stazione dei carabinieri di Sanza e presenta regolare denuncia ma, ancora incredulo per l’accaduto, non collega la scomparsa del biglietto con la visita dei due giovani.

Le indagini partono immediatamente. I carabinieri avvisano la procura della Repubblica di Lagonegro e segnalano il tutto all’agenzia dei Monopoli che blocca subito il ticket in questione. Sarà quindi impossibile riscuoterlo. “Ma, senza il biglietto, – spiegano dal Monopolio – non potrà incassare la vincita neppure il “fortunato” 73enne”.

Ma la sorpresa non tarda ad arrivare. I carabinieri scoprono che il biglietto è stato verificato in una rivendita Lottomatica di Padula. A questo punto gli investigatori si recano nella struttura e raccolgono alcune testimonianze che portano i carabinieri a casa di un imprenditore di Montesano sulla Marcellana che, interrogato, decide di collaborare e indicare il nome dei due ragazzi che avevano rubato il “Gratta e Vinci”. Giovani che erano presenti anche al momento della vincita del 73nne a Caselle in Pittari. Un furto che tutti in paese definiscono “assurdo”. “Come potevano pensare di farla franca, sapendo che quel biglietto può essere immediatamente bloccato?”.